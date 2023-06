La MetroCity alla kermesse “Fashion Show” di conclusione del corso Sistema Moda dell’Istituto tecnico “Panella-Vallauri”

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ha preso parte alla kermesse di fine anno del Corso Sistema Moda dell’Istituto tecnico “Panella-Vallauri”. Insieme alla dirigente scolastica, Teresa Marino, ed al corpo docente, Versace ha avuto modo di apprezzare il lavoro delle studentesse e degli studenti che hanno portato in passerella gli abiti di loro produzione in quello che è stato definito il “Fashion Show” dell’istituto.

«Si conclude un’attività straordinaria», ha detto il sindaco metropolitano facente funzioni sottolineando «la forza della condivisione e della collaborazione che ha visto impegnati il management dell’Itt, guidato dalla dirigente Marino, del suo staff, degli allievi, delle allieve e delle loro famiglie». L’iniziativa, allestita nel cortile dell’istituto di via Cuzzocrea, per Carmelo Versace «porta a compimento un percorso scandito dai numerosi successi ottenuti dalla scuola nelle diverse occasioni in cui è stata chiamata a confrontarsi in campo nazionale». Gli studenti e le studentesse del “Panella-Vallauri”, in questo 2022/2023 – ha ricordato – sono riusciti a portare in alto il nome di Reggio Calabria, facendole raggiungere i livelli che merita».

«Spesso e volentieri – ha aggiunto il sindaco facente funzioni – questo istituto è stato caratterizzato, prevalentemente, per altre offerte formative, ma, adesso, emerge ancora di più con una proposta che impatta positivamente su un territorio ad alta vocazione turistica. La giornata di oggi, mi sembra sia l’inizio di un tragitto che può dare maggiori chance agli studenti ed alle studentesse che scelgono di frequentare corsi utili ad apprendere non solo pratiche consolidate nel tempo, ma anche professioni che segnano un elemento di novità nel comprensorio».

«Come Città Metropolitana – ha concluso Carmelo Versace – siamo molto felici e, ovviamente, continuiamo ad investire tanto anche in termini strutturali, considerati i necessari ammodernamenti di cui necessitano alcune parti dello storico edificio scolastico. Dunque, confermiamo il nostro impegno e staremo sempre vicino alle istanze che verranno portate all’attenzione dell’Ente da parte della dirigente Marino».