Industria Felix premia le 16 imprese più competitive della Calabria

Saranno 86 le imprese più competitive a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili che saranno premiate giovedì pomeriggio 29 giugno ad Acaya, in provincia di Lecce, all’Acaya Golf Resort in occasione del 52esimo evento Industria Felix, 9a edizione della Puglia, 5e di Basilicata e Molise, 2a della Calabria e 1a della Sicilia. L’evento è organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione culturale Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Confindustria Puglia, Simest (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università del Salento, Università di Foggia, con la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Plus Innovation, M&L Consulting Group.

Un evento che si terrà alla vigilia dell’uscita nelle migliori edicole italiane di Industria Felix Magazine numero 12, in supplemento facoltativo a Il Sole 24 Ore, con un’inchiesta dal titolo: «L’intelligenza artificiale e il futuro delle imprese». Saranno pubblicati inoltre i nomi e le foto dei volti delle 389 imprese più competitive premiate nei primi 5 eventi dell’anno a Milano, Torino, Venezia, Napoli e Gallipoli (Le) e i numeri più significativi delle varie inchieste regionali.

Giovedì, invece, saranno insignite dell’Alta onorificenza di bilancio 26 aziende della Puglia, 16 a testa per Basilicata, Calabria e Sicilia e 12 per il Molise. I saluti saranno portati dal presidente di Confindustria Lecce Nicola Delle Donne, il talk sarà con il senior manager dell’Investment banking di Banca Mediolanum Marco Gabbiani, il partner di Ria Grant Thornton Giovanni Palasciano, il co-founder di M&L Consulting Group Valerio Locatelli e il fondatore e amministratore di Plus Innovation Giovanni Riefoli. Il focus sulle prospettive di crescita, rischio e sostenibilità delle regioni coinvolte sarà a cura del Credit Collection Sales Director di Cerved Group Dino Covino, mentre l’inchiesta sui bilanci sarà presentata dal direttore di IFM Michele Montemurro. Durante le premiazioni interverranno per l’Università di Foggia la delegata rettorale al Placement nonché ordinario di Zootecnia speciale Mariangela Caroprese, per Banca Mediolanum i private banker Piero Laterza e Giuseppe Corvo e il family banker Giuseppe Caruso, i componenti del Comitato scientifico di Industria Felix Michele Chieffi e Francesco Lenoci, il manager di Ria Grant Thornton Cosimo de Musso; il partner di M&L Consulting Group Alessandro Mattii; il segretario e il vicepresidente dell’Associazione culturale Industria Felix Pasquale La Pesa e Vito Clemente; Giordano Sassaroli, Responsabile Prodotto ELITE-Gruppo Euronext. L’evento sarà moderato dalla giornalista e caposervizio Tg1 Maria Soave.

Qui di seguito le 86 società di capitali che saranno premiate, distinte per regioni e province in relazione alla sede legale.

PUGLIA (26). Bari (12): Accademia Italiana Medici Specializzandi S.R.L., Acquedotto Pugliese S.P.A., C.M.C. S.R.L., Daken S.P.A., Dirello S.R.L., Domar S.P.A., Fusillo Sebastiano S.R.L., Neos Restauri S.R.L., Ondapack Sud S.P.A., Planetek Italia S.R.L., Sachim S.R.L., Siciliani S.P.A. – Industria Lavorazione Carne. Lecce (5): D.F.V. S.R.L., Deghi S.P.A., Ediltunnel S.P.A., Leo Shoes S.R.L., Links S.P.A.. Taranto (5): Due Esse Christmas S.R.L., General Trade S.P.A., Nurith S.P.A., Progeva S.R.L., Vestas Blades Italia S.R.L. Unipersonale. Brindisi (2): Calzaturificio Panda Sport, Lepore Mare S.P.A.. Barletta Andria Trani (1): Silvestris Infissi S.R.L.. Foggia (1): Tecnologie Materiali Compositi S.R.L..

BASILICATA (16). Potenza (9): C.O.M. S.C.P.A., C.T.I. S.R.L., Cantine Del Notaio Società Agricola A R.L., Green To Green Società Agricola A R.L., Italtipici S.R.L., Poli – San S.R.L., Qui Discount S.P.A., Sei Energia S.R.L., Società Cooperativa Cantina Di Venosa A R.L.. Matera (7): Agrisole S.R.L., Cascione Autotrasporti S.R.L., Egoitaliano S.R.L., Impes Service S.P.A., La Siritide S.R.L., Mv Extrusion S.P.A., Tescom S.R.L..

CALABRIA (16). Catanzaro (5): Main Solution S.R.L., S.T.I. Società Trasporti Internazionali S.R.L., Sicma S.R.L., Sider 2012 S.R.L., Tutto Calabria di A. Celli S.R.L.. Cosenza (4): Altilia S.R.L., Edil Mar Marino Saverio S.R.L., Gli Artigiani Del Riposo S.R.L., Pirossigeno S.R.L.. Reggio Calabria (3): Beautyprof S.P.A., Biemme Finestre S.R.L., Lp Group S.R.L.. Crotone (2): Gerardo Sacco & C. S.R.L., Marrelli Health S.R.L.. Vibo Valentia (2): Europa Sud S.R.L., Giacinto Callipo Conserve Alimentari S.R.L..

SICILIA (16). Catania (7): Anastasi S.R.L., Bionap S.R.L., Bruno S.P.A, Dolfin S.P.A., L.R. Flavours & Fragrances Industries S.P.A., Metal Ferrosi S.R.L., Sider Sipe S.P.A.. Siracusa (3): Ge.S.P.I. Gestione Servizi Portuali e Industriali S.R.L., Irem S.P.A., Vetroresina Engineering Development S.R.L.. Caltanissetta (1): Roma Costruzioni S.R.L.. Enna (1): Fratelli Arena S.R.L.. Messina (1): S.E.S. Società Editrice Sud S.P.A.. Palermo (1): Fiasconaro S.R.L.. Ragusa: (1): Società Italiana Sterilizzazioni S.P.A.. Trapani (1): Cicli Lombardo S.P.A..

MOLISE (12). Isernia (7): Advanced Accelerator Applications (Italy) S.R.L., Biogroup S.P.A. Società Benefit, Di Iorio S.P.A., Gestione Orizzonti S.R.L., Grafica Isernina S.R.L., Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed S.P.A., Valentino S.R.L.. Campobasso (5): I.T.S. S.R.L., Neulift Service Molise S.R.L., Ortofrutta Sol Sud Società Cooperativa Agricola Organizzazione di Produttori, Sallustio S.R.L., Società Cooperativa Cantina Sociale San Zenone S.R.L. Montenero di Bisaccia.