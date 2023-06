I volontari dei Servizi Civili in Calabria presenti alla marcia della Pace di Cinquefrondi

Mancano 7 giorni al più grande evento nella storia recente di Cinquefrondi. La grande “Marcia della Pace” vedrà l’arrivo nella nostra città di migliaia di persone, e di centinaia di autorevoli esponenti della società civile, della politica e della stampa (ultima su tutte l’adesione di Michele Santoro).

La corretta organizzazione di una manifestazione di tale portata e rilevanza nazionale, richiede lo sforzo coordinato di tutte le componenti della macchina amministrativa e del volontariato di tutta la comunità, e dei territori limitrofi. Proprio per questo, noi volontari del Servizio Civile Universale di Cinquefrondi ci teniamo a ringraziare sentitamente i nostri colleghi degli altri corpi di Servizio Civile dei Comuni limitrofi (Feroleto della Chiesa, Maropati, Gioia Tauro, Melicucco, Rosarno, Anoia ed altri si aggiungeranno nei prossimi giorni) che hanno aderito immediatamente al nostro invito mettendosi a completa disposizione per garantire un aiuto tangibile e fattivo, nello svolgimento della giornata. Noi Volontari ci occuperemo delle misure di viabilità, della logistica, dell’accoglienza e di tutte le materie organizzative che permetteranno non solo la corretta fruizione dell’evento, ma anche la massima sicurezza e armonia dello stesso. Se la Marcia della Pace si pone come massimo obiettivo quella dell’eguaglianza dei popoli, la grande collaborazione dimostrata tra noi Volontari della grande famiglia del Servizio Civile e dalle Associazioni, dimostra ancora una volta come l’equilibrio tra le persone si possa raggiungere solo quando tutti fanno la loro parte per realizzare grandi progetti, e di questo ne siamo sempre più fermamente convinti e fieri.

I volontari del

Servizio Civile Universale di Cinquefrondi