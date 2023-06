Giornata Mondiale degli Oceani, evento di sensibilizzazione alla Perla dello Stretto

Prosegue la collaborazione tra Ambiente Mare Italia e il Centro Commerciale Perla dello Stretto. Dopo lo straordinario successo dell’evento “Perla Cleaning Tour” dello scorso aprile che ha coinvolto gli istituti scolastici della provincia di Reggio Calabria sui grandi temi di salvaguardia dell’ecosistema, un nuovo appuntamento è in programma a partire dal prossimo 8 giugno in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, edizione 2023. Tale ricorrenza si svolge ogni anno in tutto il pianeta nel giorno dell’anniversario della “Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro” e costituisce l’opportunità per riflettere sui benefici che gli oceani sono in grado di fornire all’intera umanità e il dovere che incombe su ogni individuo e sulla collettività di interagire con gli oceani in modo sostenibile, affinché siano soddisfatte le attuali esigenze, senza compromettere quelle delle generazioni future. Un obiettivo nobile che ha spinto ancora una volta Perla dello Stretto e Ambiente Mare Italia a proporre una incisiva campagna di sensibilizzazione.

Dall’8 giugno e per tutto il periodo estivo, presso i negozi dello shopping center, saranno distribuite delle brochure informative sui progetti dell’Associazione Ambiente Mare Italia e su come partecipare alle giornate di cittadinanza attiva.

«La collaborazione con Perla dello Stretto ha già prodotto importanti risultati in termini di sensibilizzazione e intervento ambientale – dichiara l’avv. Alessandro Botti, presidente di Ambiente Mare Italia – e siamo certi che il coinvolgimento di tutti gli esercizi commerciali in questa importante iniziativa di informazione permetterà di avvicinare tanti cittadini, giovani e adulti al tema urgente della tutela del nostro tesoro blu».

«Come abbiamo più volte ribadito – spiegano Sergio Lo Giudice e Sonia Chillè, rispettivamente direttore di Perla dello Stretto e direttore marketing di Wave Srl – non si fermano le iniziative ambientali all’interno dello shopping center di Villa San Giovanni. La proficua sinergia con Ambiente Mare Italia ha consentito e consentirà ancora di mettere in pratica azioni concrete per la salvaguardia della natura e dell’ecosistema».