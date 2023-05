UniRC| Si è svolto il corso formativo rivolto al PTAB su “Comunicazione empatica per il benessere lavorativo”

Il 26 maggio presso l’Aula Magna L. Quaroni dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria si è svolto il corso formativo proposto e organizzato dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) della Mediterranea in sinergia con l’Amministrazione dell’Ateneo, sul tema: “Comunicazione empatica per il benessere lavorativo”. Il corso, rivolto a tutto il personale tecnico amministrativo e bibliotecario dell’Ateneo, tenuto dalla Dott. ssa Anna Maria Carbone, facilitatrice, consulente e formatrice sulle dinamiche relazionali per la gestione dei conflitti e la mediazione. Il corso ha visto un’ampia partecipazione del personale.

Il corso- dichiara la prof. ssa Daniela Porcino, Presidente del CUG dell’Ateneo reggino– si propone di avviare un percorso di promozione del benessere lavorativo, tematica cui il Comitato Unico di Garanzia guarda con particolare attenzione. la “comunicazione empatica” si rivela un utile ed efficace strumento per migliorare la qualità delle relazioni interpersonali e sociali nell’ambiente di lavoro e non solo.