“Un Paracadute per Grace”, alla Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria il primo evento nazionale organizzato dall’Associazione Grace e l’ANPd’I

Un evento rivolto al concetto di bellezza non come attributo estetico ma come valore di Vita.È questo il leitmotiv di “Un Paracadute per Grace”, la prima iniziativa nazionale organizzata dall’Associazione Grace, guidata dal Presidente Lidia Papisca, in collaborazione con l’ANPd’I di Reggio Calabria – presieduta da Nunzio Mileto – in ricordo del fondatore della stessa sezione Cav. Eugenio Papisca.

Due giornate teorico–pratiche, sabato 20 maggio e domenica 21, rivolte soprattutto ai ragazzi delle scuole con l’intento di trasferire, attraverso la disciplina e la filosofia del paracadutista, i valori della vita e le sue virtù: forza, coraggio, autocontrollo, onestà, rispetto, dignità e senso di appartenenza.

Sabato prossimo, dalle ore 9:00, l’evento sarà ospitato presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria. Diversi gli interventi in programma per ripercorrere la storia del paracadutismo e la nascita dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, le attività che vengono svolte, la dimostrazione pratica dei materiali in uso per l’attività lancistica e i corsi di paracadutismo.

Al tavolo dei relatori, dopo i vari saluti istituzionali– tra cui quello del padrone di casa il Colonnello Vittorio Carrara,Comandante Scuola Allievi Carabinieri Reggio Calabria – ci saranno Federico Ciavattone, Direttore del Centro Studi di Storia del Paracadutismo Militare Italiano dell’Anpd’I; il Capitano dei Carabinieri e paracadutista Cosimo Sframeli; Alfonso Mazzuca, avvocato e decano dell’Associazione Nazionale Paracadutisti; Lidia Papisca, Presidente Associazione Grace; Caterina Iannì, sorella di Giuseppe, parà reggino deceduto nella strage della Meloria, il disastro aereo accaduto il 9 novembre 1971 al largo di Livorno; Piero Preite, Presidente ANPd’I Cosenza. A moderare i lavori sarà il giornalista Carlo Arnese.

La due giorni si concluderà domenica 21 maggio con un’escursione al monumento dello Zillastro nel Parco Nazionale dell’Aspromonte per ricordare i paracadutisti caduti in questo luogo nel secondo conflitto mondiale.