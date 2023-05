Roccella Summer Festival 2023, ultimata la programmazione della nuovo cartellone estivo

Completato il cartellone dell’evento più atteso dell’estate calabrese, il Roccella Summer Festival 2023. Anche quest’anno la rassegna organizzata dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica (Rc) conferma di essere l’appuntamento più importante della regione: tanti gli eventi in programma – per l’esattezza sono nove -, tutti di notevole importanza. Anche quest’anno la scelta artistica ha cercato di tenere conto dei vari gusti musicali, proponendo un cartellone capace di accontentare un pubblico variegato, per tutte le generazioni.

C’è un “ma”, però. Tanti sono infatti gli eventi che la Ticket Service Calabria avrebbe voluto portare nel magnifico scenario del Teatro al Castello di Roccella Jonica: purtroppo la capienza della struttura non ha permesso accordi con alcuni artisti di un certo calibro, e le trattative non sono andate a buon fine. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vittorio Zito, insieme agli organizzatori, del resto, si è sempre distinta per l’attenzione rivolta alla questione sicurezza: è per questo che si sta lavorando per cercare di aumentare quella che è la capienza strutturale, ma nella massima salvaguardia di spettatori e operatori dietro le quinte, per evitare ostacoli di qualsiasi natura.

Tornando alla programmazione del 2023, non mancheranno i grandi eventi, come il primo che aprirà il Roccella Summer Festival: è il grande ritorno degli Articolo 31 che arriveranno il 2 agosto al Teatro al Castello per uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. A seguire ci sarà il concerto di Emis Killa, previsto per il 5 agosto, mentre due giorni dopo, il 7 agosto, ci sarà l’insolita coppia formata da Giorgio Panariello e Marco Masini che daranno vita a un nuovo spettacolo di musica e risate, “Panariello VS Masini”. Il 9 agosto sarà il turno di Tananai, mentre il 12 agosto salirà sul palco del Teatro al Castello Gigi D’Alessio. Il 16 agosto ci sarà un’altra coppia inedita, quella formata da Nek e Francesco Renga che faranno un concerto insieme. Il 20 agosto sarà il ciclone Piero Pelù a invadere Roccella Jonica, mentre il 22 agosto spazio alla raffinatezza di Fiorella Mannoia che ritornerà al Teatro al Castello in una nuova veste, questa volta insieme al pianista Danilo Rea. Chiuderà la programmazione uno spettacolo dedicato al cinquantesimo anniversario della pubblicazione di “The dark side of the moon”, il celebre album dei Pink Floyd, il 27 agosto con i Pink Floyd Legend.

Insomma, il Roccella Summer Festival continua ancora a fare di Roccella Jonica la capitale della musica, in Calabria.