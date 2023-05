Reggio Calabria – Via libera anche dal Comune: domani si torna a scuola

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria comunica che sono state completate tutte le verifiche necessarie e propedeutiche alla ripresa in sicurezza delle attività didattiche in tutti gli edifici scolastici cittadini. I tecnici della Società comunale Castore, di concerto con il Settore Lavori Pubblici di Reggio Calabria, hanno esperito tutti i necessari accertamenti al fine di valutare eventuali situazioni di rischio ancora presenti sugli edifici scolastici.

Laddove si sono presentate criticità di vario genere, dovute principalmente alle eccezionali raffiche di vento abbattutesi nelle ultime 48 ore in diverse aree del territorio comunale, gli operatori di Castore e del Settore Lavori Pubblici sono intervenuti per rimettere in sicurezza l’intero patrimonio degli edifici scolastici cittadini.

Tutte le scuole di ogni ordine e grado potranno quindi riaprire in sicurezza e riprendere la consueta attività didattica, già a partire da domani martedì 23 maggio 2023.