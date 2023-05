Reggio Calabria – Straordinario successo per la festa della mamma organizzata dall’Associazione Nonni in Gamba

Grande successo per la festa della mamma organizzata al Rione Ferrovieri dall’Associazione Nonni in Gamba di Pippo Campolo, presente insieme agli associati il Consigliere Comunale Mario Cardia: “trascorrere la festa della mamma insieme alle tantissime mamme dell’associazione Nonni in Gamba e’ davvero meraviglioso, ringrazio di cuore il Presidente Pippo Campolo, Angela Calabro’, Alberto Campolo e tutti coloro che tutti i giorni da anni si impegnano h24 per il sociale.