Reggio Calabria – Spettacolo di Marionette “Puppet-Show” di e con Angelo Gallo

Giovedì 25 maggio alle ore 15.00 presso il “Piccolo Teatro” della Fondazione “La Provvidenza” ONLUS in Via Trabocchetto III nr. 1 di Reggio Calabria si terrà lo spettacolo teatrale di Marionette “Puppet Show”, di e Con Angelo Gallo. Organizzato in partenariato tra la Fondazione “La Provvidenza” ONLUS (capofila), l’Organizzazione di Volontariato Agiduemila, l’Associazione Culturale Proskenion e l’Associazione “San Domenico”, nell’ambito del progetto “Coltiviamo i quartieri” rientrante nel più ampio bando “Reggio Resiliente”, finanziato con i fondi PON-METRO 2014/2020. di e Con Angelo Gallo.

“Puppet Show” è uno spettacolo didattico sul Teatro di Figura, ideato dall’artista Angelo Gallo, attore, scenografo costruttore, burattinaio e direttore artistico del Teatro della Maruca di Crotone, che racconta attraverso le proprie abilità, divertenti storie attraverso pupazzi e marionette. Un evento affascinante per bambini ma anche per i più grandi, che vogliono trascorrere qualche momento di armonia e spensieratezza come si faceva da bambini d’avanti ad un piccolo teatrino in legno.

Uno spettacolo didattico sul teatro di figura e sulle sue molteplici sfaccettature. Quello che viene denominato teatro di figura è una particolare arte teatrale che utilizza burattini, marionette, pupazzi, ombre, oggetti, come protagonisti dello spettacolo e segni di linguaggio fortemente visivo e sensoriale. Quale è la differenza tra marionetta e burattino? Dove nascono i burattini e le marionette? Come si costruiscono? Tra informazioni tecniche e storiche, l’attore/manovratore racconterà diverse storie attraverso l’uso di burattini, marionette, marotte, muppet e oggetti di scena. Lo spettacolo si sviluppa alternando momenti divertenti e dinamici, dal ritmo coinvolgente, a momenti drammatici e poetici, in una cornice didattica che offre importanti occasioni di apprendimento e riflessione per adulti e bambini.

Prosegue, con questa ulteriore iniziativa nell’ambito del bando Reggio Resiliente, la volontà di creare momenti aggregativi per il quartiere di trabocchetto, le famiglie e i bambini che ivi risiedono e rendere gli spazi della Fondazione “La Provvidenza” luoghi di incontro comune.

Ritorniamo, per 50 minuti, al passato. Sediamoci sul pavimento, senza cellulari e video, assistendo ad uno spettacolo “artigianale”, analogico e non digitale, per riscoprire e rivivere il sano divertimento di un tempo.

Via aspettiamo, allora, giovedì 25 maggio alle ore 15.00, per assistere GRATUITAMENTE a questo straordinario appuntamento per chi ama le marionette e le storie divertenti.