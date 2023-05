Reggio Calabria, rinasce un pezzo di Modena: domenica l’evento di ‘Noi ragazzi di oggi’

Un anno di incontri, laboratori, condivisione, ma soprattutto tantissimo divertimento.

L’epilogo, per il centro di aggregazione giovanile “Noi Ragazzi di Oggi” di Reggio Calabria non poteva che essere una grandissima festa a cui, non solo il quartiere di Modena, ma tutta la città è invitata a partecipare!

Una domenica di festa con “Noi Ragazzi di Oggi”

Nel giorno della Festa della mamma, i ragazzi del centro targato Cooperativa Libero Nocera presenteranno l’opera di riqualificazione dell’arena e del monumento posti all’interno del Parco che si inserisce tra via Modena traversa A e via Ciccarello diramazione Caprai.

Durante la mattina di domenica 14 maggio, quindi, i giovani del centro “Noi Ragazzi di Oggi” illustreranno l’opera di restyling che ha interessato la piazzetta. Non solo attraverso la pulizia del monumento, ma anche con la realizzazione di un murales che ha visto la collaborazione attiva da parte dei giovani, dalle fasi della progettazione fino al lavoro compiuto.

Le attività proseguiranno, poi nel pomeriggio con una parata che si snoderà per le vie del quartiere. La giornata terminerà con il racconto delle esperienze maturate all’interno del centro di aggregazione giovanile, un bilancio delle attività da parte dei ragazzi che lo hanno frequentato e un concerto che vedrà protagonista la band dei “Dreams” (Voce Musa – Chitarra Vincenzo Luisi – Basso Gianpaolo Musolino – Batteria Paolo Cartisano), che suonerà dal vivo tutta la migliore musica dedicata interamente agli anni 70/80/90 italiana e dance.

Il programma

La mattina di domenica 14 maggio

ore 11.00 inaugurazione “nuova arena”;

presentazione alle istituzioni ed ai cittadini dei lavori di riqualificazione dell’area ex case minime e realizzazione murales;

Il pomeriggio

ore 15.00 parata con i Pagliacci clandestini per il quartiere di Modena;

dalle 18.00 in poi via alla musica con i “Dreams“.