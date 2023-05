Reggio Calabria – Realizzato da uno studente dell’ABARC il busto del chimico Raffaele Piria posto a Scilla

di Grazia Candido – Donata dall’Avis Comunale di Scilla, la statua dello scienziato Raffaele Piria.

Alla presenza di autorità civili, militari e religiose e con una folta rappresentanza di studenti dell’istituto comprensivo statale “Raffaele Piria” di Scilla, si è svolta ieri mattina, la cerimonia d’inaugurazione del busto che ritrae il chimico calabrese Piria (nato a Scilla e cresciuto a Palmi), evento inserito per i 25 anni della nascita del gruppo Avis comunale scillese.

Una cerimonia sobria per ringraziare i volontari e tutti coloro che, nel tempo, si sono avvicinati alla donazione ma anche, un momento di sensibilizzazione e condivisione con una comunità vicina al prossimo.

Il busto, realizzato grazie al protocollo d’intesa stipulato con l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, diretta dal professore Piero Sacchetti, riproduce l’illustre scienziato scopritore dell’acido salicilico.

Durante la cerimonia è stata assegnata una borsa di studio al giovane Davide La Gamba, studente dell’Accademia di Belle Arti, iscritto alla Scuola di Scultura (supportato dal docente di tecniche di Fonderia, professore Pietro Colloca) e autore del busto in bronzo posizionato sull’incantevole affaccio panoramico in Via Onorevole Rocco Minasi di Scilla. All’incontro, presente anche il professore Massimo Monorchio, coordinatore del progetto.

“Il nostro studente si è messo in gioco e, lavorando alacremente, ha realizzato un’opera per celebrare non solo il noto scienziato ma anche, per alimentare la curiosità di chi ammirerà questa scultura e spronarlo a scoprire la storia di questa terra – afferma il direttore dell’ABARC Sacchetti -. L’autore La Gamba ben riesce nell’impresa e crea un’opera di mirabile finezza modellando con vigore e sentimento, il volto del chimico ed imprimendo nel bronzo i tratti dell’uomo pensoso e austero”.