Reggio Calabria – Piazza Duomo si trasformerà in un villaggio “per e con le mamme”

“Io gomitolo, tu filo” è il titolo dell’evento organizzato – dall’Associazione Pandora da cui prende vita il progetto Corredino Sospeso e da Cuore di Maglia delegazione di Reggio Calabria con il patrocinio morale della Città di Reggio Calabria – in occasione della Festa della Mamma 2023 che cade la seconda domenica di maggio. La scelta di anticipare di una domenica i festeggiamenti in piazza è per lasciare spazio ai momenti familiari nella domenica successiva dedicata alla mamma.

Domenica 7 maggio dunque, dalle ore 10.00 alle ore 18.30, Piazza Duomo a Reggio Calabria si trasformerà in un vero e proprio “Mamma Village” con servizi e attività per mamme e bambini. Un evento che prende il titolo dal libro “Io gomitolo, tu filo” di Alberto Pellai che ha come obiettivo quello di parlare ai bambini, ma anche agli adulti tenendo insieme piani diversi, attraverso la storia di Filo e Gomitolo. Sarà un viaggio attraverso le principali tappe evolutive della relazione madre-figlio, dal primo incontro, alle prime esplorazioni; ci racconteremo con l’aiuto di professionisti incontri, luoghi, desideri, pensieri e avventure. Ma ci divertiremo anche con tante attività per grandi e piccini. Eccone alcune:

momenti di lettura a bordo del Bibliobus di ATAM SpA, a cura della dott.ssa Ida Triglia

“dona e prendi in prestito un libro”, a cura delle Associazioni Fare Eco e Magnolia

a cura delle Associazioni Fare Eco e Magnolia attività pedagogica per mamma-bambin*, a cura della dott.ssa Maia Ielo – Pedagogista Clinico®️.

informazione ed esercizio su pavimento pelvico, a cura della dott.ssa Angela Suni e della dott.ssa Gilda Saraceno – Ostetriche dei consultori ASP di Reggio Calabria.

punto di sostegno all’allattamento al seno e per affrontare e superare difficoltà, fatiche e dubbi sui figli, a cura degli operatori sanitari dell’UOC Neonatologia-TIN-Nido del Grande Ospedale Metropolitano e delle ostetriche dei consultori ASP di Reggio Calabria.

attività dimostrative di manovre salvavita e disostruzione pediatrica, a cura di Croce Rossa Italiana Comitato di Reggio Calabria.

animazione con super Alessia in compagnia di Minnie & Topolino

un laboratorio per imparare a lavorare a maglia e all’uncinetto già da bambini e anche un knit cafè per adulti per chi sa già lavorare a maglia e/o all’uncinetto per realizzare insieme delle copertine, dou dou e cappellini per l’UOC Neonatologia, TIN e Nido del GOM di Reggio Calabria. A cura della delegazione reggina di Cuore di Maglia

Faremo merenda insieme sia la mattina che il pomeriggio, grazie a Conpait, Gelato Cesare, Pasticceria La Mimosa e associazione dei produttori “Arancia Belladonna di San Giuseppe” presidio Slow Food.

E, durante tutta la giornata, potrai scoprire tutte le informazioni e la linea solidale della nostra associazione, anche con le creazioni realizzate per la festa della mamma.

Ma “Io gomitolo, tu filo” prosegue con tante altre iniziative per tutto il mese di maggio:

“Stai bene mamma” – Sportello di supporto psicologico per future mamme e mamme di bimbi da 0 a 3 anni a cura della dott.ssa Nadia Carbone, psicologa e psicoterapeuta.

“Avrò cura di te” – Sportello di consulenza pedagogica per mamme di bimbi da 0 a 3 anni a cura della dott.ssa Maria Francesca Megale, pedagogista

Venerdì 12 maggio ore 19.30 – Palalumaka “Un gomitolo a canestro” partita di beneficenza delle “mamme abbasket”

Tutto il mese di maggio -“Dona un gomitolo” – Per la Festa della Mamma sostieni le attività dell’Associazione Cuore di Maglia – Delegazione di Reggio Calabria donando uno o più gomitoli 100% lana merino che le volontarie della delegazione reggina intrecceranno con amore per creare dei morbidi e avvolgenti corredini per i bimbi prematuri.

Tutto il mese di maggio – “Dona una tutina” – Con un contributo simbolico potrai acquistare presso il negozio Brums di Reggio Calabria una tutina per un bimbo del progetto Corredino Sospeso.

Consulta il programma dettagliato cliccando qui https://www.corredinosospeso.it/wp-content/uploads/2023/04/Scopri-e-scarica-il-programma-dettagliato-.pdf e per qualsiasi informazione scrivi un messaggio whatsapp al numero 327 321 4562 (il numero non è abilitato alle chiamate).