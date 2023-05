Reggio Calabria – Onorificenza per l’Atam dall’ Associazione portatori della Vara

Si è svolta sta mattina nella sala conferenze del Terminal Botteghelle di ATAM la consegna da parte dell’Associazione portatori della Vara del riconoscimento di “socio onorario” all’ Azienda Trasporti per l’area Metropolitana di Reggio Calabria. Il presidente Gaetano Surace ha ricordato quanto ATAM sia stata importante durante il periodo del Covid per trasportare la Sacra Effige in città. Si tratta della prima volta che tale onorificenza viene consegnata ad una Azienda e non ad un singolo, questo a testimoniare l’impegno che tutta l’azienda ha speso in quel periodo ed anche dopo.

Il presidente Onorario, Monsignor Nunnari ha voluto ringraziare ATAM per quanto fatto, sottolineando quanto importante sia la collaborazione tra chi fa un servizio alla comunità e le associazioni del territorio.

L’Azienda accoglie con grande orgoglio questo riconoscimento consapevole che ATAM rappresenta Reggio Calabria e quindi è molto felice di fare parte di una Associazione Portatori della Vara che rappresenta prima associazione devota alla Madonna della Consolazione, uno dei simboli più importanti e più rappresentativi della città.