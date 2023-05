Reggio Calabria – Oggi il concerto “20 anni di Musica dell’ I.C. Vitrioli – Principe di Piemonte”

Il concerto “20 anni di Musica dell’ I.C. Vitrioli – Principe di Piemonte” si terrà oggi 3 maggio 2023 al Teatro Cilea di reggio Calabria alle ore 20:30

Correva l’anno scolastico 2002/2003… quando un piccolo gruppo di studenti iniziò l’avventura del corso ad indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado “D. Vitrioli”, che rappresentò una delle prime esperienze nel territorio scolastico reggino con le n. 4 classi strumentali esistenti ancora oggi: chitarra, flauto traverso, pianoforte e violino.

In venti anni di attività, il corso di studi, l’annessa orchestra e, negli ultimi dieci anni, anche il coro d’Istituto hanno accolto nelle loro fila centinaia di studenti che, unitamente ad una nutrita componente del personale docente addetto, si sono cimentati nei grandi capolavori della musica d’insieme di varie epoche, vivendo in modo più intenso il percorso e partecipando a molteplici manifestazioni, competizioni, esibizioni, concerti, concorsi a livello locale e nazionale.

In tal senso, la Dirigente Scolastica, Dott. Maria Morabito, unitamente al team docente di strumento musicale, presenta alla comunità scolastica presente, passata e futura il CONCERTO celebrativo del VENTENNALE dell’INDIRIZZO MUSICALE incentrato sulla forza delle emozioni in musica per esprimere la gioia per la possibilità di compiere insieme un viaggio nelle sonorità musicali di questi venti anni che sono state foriere di prove , fatiche , risate , cambiamenti , premialità , successi , al fine di promuovere la mission del presente curriculum studiorum, ossia diffondere in maniera significativa la cultura e la pratica musicale