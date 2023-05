Reggio Calabria – Il coro del “Carducci – V. Da Feltre” al San Carlo di Napoli

Il coro “ViCavoice” dell’Istituto Comprensivo “Carducci – V. Da Feltre” di Reggio Calabria ha partecipato al progetto “Scuola in…canto” che si è svolto al teatro San Carlo di Napoli.

All’iniziativa hanno preso parte diverse scuole primarie e secondarie provenienti da tutta Italia che hanno messo in scena l’opera “Il Flauto Magico” di W.A.Mozart.

Gli alunni del “Carducci – V. Da Feltre” si sono preparati all’evento con entusiasmo e passione. Al San Carlo di Napoli il coro si è distinto per disciplina e preparazione vocale. L’esperienza è stata una travolgente sorpresa non solo per gli alunni ma anche per i genitori che hanno avuto la possibilità di applaudire i propri figli dai palchi del teatro.

Il coro “ViCavoice” è diretto da docenti dell’istituto reggino che ne curano la preparazione e la tecnica canora: il mezzosoprano Gabriella Grassi, il docente in percussioni Maestro Giuseppe Spanò con la collaborazione delle insegnanti Luisa Alampi, che ha curato l’aspetto gestionale, e Ornella Mirco.

“È una grande soddisfazione vedere i nostri ragazzi esibirsi sul prestigioso palco del San Carlo di Napoli”, ha commentato Sonia Barberi, dirigente scolastico dell’I.C. “Carducci – V. Da Feltre”. “Il nostro Istituto – ha aggiunto – pone particolare attenzione alle iniziative per l’ampliamento dell’offerta formativa che, come in questo caso, mirano a favorire lo sviluppo della dimensione musicale, l’alfabetizzazione all’arte e la crescita armonica degli alunni”.