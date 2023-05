Reggio Calabria – I.C. Carducci-Da Feltre: iniziativa di solidarietà per sostenere la “Casa di Eracle”

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Carducci – V. Da Feltre” di Reggio Calabria sono stati protagonisti di un’iniziativa di solidarietà per sostenere la “Casa di Eracle”, progetto dell’Associazione Eracle Odv.

In particolare, il dirigente scolastico del “Carducci – V. Da Feltre”, Sonia Barberi, ha consegnato al presidente dell’Associazione Eracle Odv, Arturo Callegari, la raccolta solidale promossa dalla comunità scolastica dell’Istituto che andrà a sostenere proprio la “Casa di Eracle”, il progetto che ha permesso di realizzare un luogo, nei pressi del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove le famiglie possono trascorrere, senza aggravio di costi, il periodo di ricovero del proprio bambino.

La scuola, quindi, rafforza così il suo ruolo di agenzia educativa coinvolgendo alunni, genitori, docenti e personale in iniziative di solidarietà e a supporto del territorio.

“Nella complessa realtà di oggi – spiega Sonia Barberi, dirigente scolastico dell’I.C. ‘Carducci – V. Da Feltre’ – per la scuola è fondamentale educare alla solidarietà e promuovere una vera cultura dell’aiuto. Impegnandosi in azioni concrete, i nostri ragazzi possono comprendere quanto sia importante agire per aiutare la comunità e dare un contributo positivo al cambiamento della realtà sociale in cui viviamo”.