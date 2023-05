Reggio Calabria – Circolo Fdi di Ciccarello: ‘Basta degrado. I residenti meritano ascolto’

Celebrazioni Mariane nel quartiere di Modena, il circolo Fratelli d’Italia di Ciccarello parteciperà con affetto e vicinanza ad un evento tra i più sentiti di Reggio Calabria, non soltanto dai residenti del quartiere ma dall’intera città.

Il santuario di Maria SS. di Modena è il più antico dell’arcidiocesi di Reggio Calabria, oltre che fra i più antichi templi esistenti dedicati alla Vergine Madre. La festa ad essa dedicata è un momento particolarmente atteso dai cittadini, rappresenta tradizione e cultura, valori da preservare e tramandare alle generazioni future.

Il circolo Fratelli d’Italia di Ciccarello, ad un mese dall’inaugurazione avvenuta lo scorso 6 aprile, trae un primo bilancio positivo rispetto all’interesse mostrato dai cittadini residenti nel quartiere.

I soci del circolo presieduto da Valerio Nucera rinnovano l’invito alla cittadinanza a recarsi presso la sede situata in Via Ciccarello n.21 per portare le istanze più sentire dal quartiere.

“Abbiamo scelto di aprire il circolo nel cuore del quartiere proprio per offrire a tutti i residenti la possibilità di essere ascoltati. I recenti episodi di atti vandalici presso il parco di Modena sono l’ennesima conferma del clima difficile che si respira in questo quartiere, il circolo di FdI condanna fermamente questi avvenimenti.

Ci auguriamo che il passaggio della sacra effige per le vie del quartiere, momento di grande impatto emotivo, sia di buon auspicio per poter riacquistare maggiore serenità. I residenti e le famiglie del quartiere Modena-Ciccarello -concludono i soci del circolo- vogliono riappropriarsi di quei luoghi, partecipando attivamente per offrire più decoro, così da poter vivere un futuro fatto di serenità, con meno degrado e più sicurezza”.