Reggio Calabria – Arrivata la nave militare Vega con a bordo 491 migranti

È arrivata questa mattina a Reggio Calabria la nave militare Vega con a bordo 491 migranti proveniente da Lampedusa. Lo sbarco era previsto dal piano di ridistribuzione del ministero dell’Interno e in un primo momento sarebbe dovuto avvenire ieri alle 18. Successivamente è stato rinviato a questa mattina.

Attraccata la nave, è già in corso lo sbarco dei migranti tra i quali vi sono 363 uomini, 104 donne e 24 bambini. Gran parte di loro non sono stati identificati a Lampedusa per cui il gli agenti dell’Ufficio immigrazione della Questura di Reggio dovranno effettuare il foto segnalamento appena si concluderanno le operazioni di accoglienza coordinate dalla Prefettura.