Reggio Calabria – Al Polo Sud manca internet, a rischio le prestazioni sanitarie

di Grazia Candido – Tensione e nervosismo questa mattina all’Asp 5 di Reggio Calabria.

Cittadini infuriati e operatori sanitari preoccupati a causa di un disservizio tecnico che, da due settimane circa, impedisce ai dipendenti della struttura sanitaria di poter operare ed adempiere alle funzioni amministrative, pagamenti tickets, prenotazioni e quant’altro a causa del mancato collegamento alla rete internet.

E proprio questa mattina, sono i pazienti del Polo sanitario Reggio Sud di via Padova, a denunciare i disagi che sono costretti a sopportare oramai da diversi giorni ma soprattutto, tuonano contro i vertici aziendali perché “non possono usufruire dei servizi previsti e non ricevono l’assistenza sanitaria indispensabile”.

“È una vergogna, dovevo fare una visita specialistica e non ho potuto pagare il ticket perché non funzionano i terminali – afferma indignata una cittadina -. Sono stata obbligata a recarmi presso la struttura numero 1 di via Willermin per poter procedere al pagamento e poi, ritornare al polo Sud rischiando di perdere l’appuntamento fissato da mesi con il medico preposto. I dipendenti pur essendo disponibili e cordiali con l’utenza, nulla possono di fronte a tale disservizio per altro segnalato dalla direzione sanitaria a chi di competenza. Quanto tempo serve per sistemare una rete internet? – domanda la signora -. Una cosa è certa, gli operatori sanitari, i medici e tutti i dipendenti amministrativi hanno il diritto di poter lavorare in condizioni idonee e i cittadini avere una sanità efficiente ed efficace”.