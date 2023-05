Reggio Calabria a scuola di raccolta differenziata: campagna di sensibilizzazione all’Istituto Comprensivo Moscato di Gallina

Sensibilizzare, coinvolgere e motivare comportamenti sostenibili: questo è l’agire che anima, da qualche mese, le tante iniziative messe in campo da cittadini, genitori, associazioni in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Moscato di Gallina, guidato dal Dirigente Scolastico Antonino Ubaldini.

“La frazione di Gallina – afferma l’Associazione Differenziamoci Differenziando – è stata tra le prime ad essere protagoniste della sperimentazione del servizio di raccolta dei rifiuti, del Comune di Reggio Calabria, con la formula del “ porta a porta” avviata già diversi anni fa, ed ancora oggi continua a progettare modelli virtuosi con l’obiettivo di contribuire a dare nuovi stimoli alla raccolta differenziata”.

Un progetto a 360 gradi per sensibilizzare gli studenti, finalizzato a rendere questa scuola ad essere tra le istituzioni scolastiche a più basso impatto ambientale di tutto il territorio reggino ed essere da stimolo a tutte le altre scuole della città per intraprendere la stessa missione.

“Sebbene la raccolta differenziata sia obbligatoria – scrive ancora l’Associazione – molte sono le criticità che giornalmente si riscontrano all’interno di queste realtà: studenti distratti, personale Ata poco attento e Ds che non vigilano sul mancato rispetto dell’ordinanza sindacale con il risultato che le scuole contribuiscono ad incrementare la percentuale di rifiuto indifferenziato, in modo vertiginoso, sebbene i rifiuti prodotti siano in gran parte carta e multimateriale”.

Da queste riflessioni si è avviata la campagna di sensibilizzazione che nelle giornate del 16 e 18 maggio ha coinvolto la comunità studentesca, in collaborazione con l’associazione Differenziamoci Differenziando e Teknoservice per promuovere uno stile di vita a basso impatto ambientale: il progetto prevede che ogni aula dell’Istituto Comprensivo sia attrezzata con dei mastelli, ricavati dai boccioni dell’acqua, forniti gratuitamente dall’azienda Multice e modificati sapientemente dai genitori per agevolare il personale Ata a mantenere le frazioni di rifiuto separate .L’ Istituto Comprensivo inoltre sarà dotato di contenitori per la raccolta dell’olio esausto, forniti da Città Pulita. Inoltre con l’avvento del nuovo anno scolastico Teknoservice fornirà di compostiera la scuola primaria, presso cui è stato attivato il servizio mensa.

“Una serie di pratiche positive – ha affermato a nome delle associazioni impegnate nel circuito ambientalista Paolo Foti – che andrebbero certamente replicate. Per questo intendiamo rivolgerci a tutte le scuole cittadine, ma anche ad associazioni, gruppi, comitati di quartiere, dichiarando la nostra disponibilità a replicare questa splendida iniziativa, contattandoci agli indirizzi di posta elettronica di Differenziamoci Differenziando, paolofoti18@gmail.com, e dello Sportello Ambiente, settoreambiente01@gmail.com, per poter essere chiamati in causa e coinvolti in future iniziative”.