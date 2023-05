“PPP Amore e Lotta” il 13 maggio in scena al Teatro Cilea di Reggio Calabria

Grande attesa per il debutto in anteprima di “PPP Amore e Lotta. Dico il vero”, il nuovo spettacolo di Officine Jonike Arti dedicato a Pier Paolo Pasolini, il 13 maggio alle ore 21.00 al Teatro “F. Cilea” di Reggio Calabria.

Dopo un primo studio presentato lo scorso dicembre, la compagnia reggina propone lo spettacolo, scritto da Katia Colica, per la regia di Matteo Tarasco, nella sua versione definitiva. Una produzione di alto spessore, che vede in scena gli attori: Americo Melchionda nel ruolo dell’indimenticato intellettuale, Maria Milasi che interpreta la madre Susanna, e Andrea Puglisi nelle vesti del giovane fratello Guido. Le scenografie sono di Lazzaro-Melis, le musiche originali di Antonio Aprile, i costumi di Malaterra, aiuto regia Arianna Ilari.

Nel prestigioso teatro cittadino, in scena un Pasolini originale e intimo, in un’atmosfera sospesa tra il tempo della storia e quello della vita. Una lente di ingrandimento sui rapporti familiari di Pier Paolo, con l’amata madre e con il fratello brutalmente strappato all’esistenza durante la guerra partigiana.

“La ricerca di un tempo ritrovato – secondo il regista Matteo Tarasco – metafisico, dove la morte non è più un limite ma è anzi uno stimolo al confronto, al dialogo, all’incontro” è il terreno della poetica della drammaturga Katia Colica.

Amore e Lotta è il titolo e il leitmotiv dello spettacolo che si dispiega tra le luci e le ombre di una figura tra le più importanti del Novecento italiano. Le sue grandi contraddizioni, la sua ricerca della verità, le sue radici, il suo essere fortemente uomo, un “diverso” e più in alto probabilmente per questo.

Un’opera teatrale con varie chiavi di lettura, che convergono nell’intento, nella necessità di dare un messaggio chiaro alle coscienze, per risvegliare la passione per la vita, per gli ideali, e ci invita a cercare un ritmo altro, nella nostra contemporaneità dove siamo tutti schiacciati dall’omologazione delle intelligenze.

Uno spettacolo straordinario, dunque, con un testo denso, emotivamente coinvolgente, e un cast eccezionale, che dopo questa prima tappa calabrese sarà impegnato, nei prossimi mesi, in una lunga tournée in varie location nazionali.

La compagnia Officine Jonike Arti è attualmente riconosciuta dalla Regione Calabria come Impresa di Produzione Teatrale e questo spettacolo è co-finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 – Avviso pubblico per il finanziamento di programmi di Produzione Teatrale della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.