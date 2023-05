Ordine dei medici, a Gerace importante corso di aggiornamento

sensibilmente, allontanando i pericoli maggiori”. Rispetto al Corso di aggiornamento, per il dottore Domenico Calabrò è stato molto utile perché tutti i medici coinvolti nell’assistenza a questo tipo di pazienti, nell’illustrare la propria esperienza acquisita durante la pandemia, “sono adesso pronti ad affrontare qualsiasi evenienza rispetto al covid”.

Per il dottore Antonino Zema, libero professionista in Neurochirurgia e componente della Commissione regionale per la formazione e l’aggiornamento, la speranza è che non si verifichi mai più, in modo così eclatante, un problema di salute così grave. “Nonostante la fine ufficiale della pandemia, certificata dalla OMS, occorre rispettare quelle regole basiche del vivere sociale, senza dimenticare quanto successo. Chiudiamo con il passato ma con un bagaglio d’esperienza enorme, una esperienza dal punto di vista medico-scientifica che servirà per curare altre patologie, compresi i tumori”.

Infine la riflessione del vicepresidente dell’Ordine dei medici, dottore Giuseppe Zampogna, sintetica ma molto efficace.

“Questo convegno è utile per gli insegnamenti acquisiti nel corso della pandemia e dagli errori, quindi come concetto di ‘risk management’, possiamo prepararci ad eventuali insorgenze di future pandemie con l’augurio che non si manifestino”