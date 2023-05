Movida violenta nel Reggino – Divieto accesso alle aree urbane per due 20enni

Nei giorni scorsi, personale dell’Ufficio Misure di Prevenzione del Commissariato di Siderno ha notificato due provvedimenti di D.Ac.Ur (Divieto di Accesso alle aree Urbane), emessi dal Questore di Reggio Calabria per il tramite della Divisione Anticrimine, per la durata di due anni, a due ventiduenni di Gioiosa Ionica.

I due giovani, nel dicembre dello scorso anno, si erano resi responsabili di una violenta aggressione, avvenuta nei pressi di un locale di pubblico esercizio e trattenimento di una piazza del Comune di Marina di Gioiosa Ionica, ai danni di due soggetti.

I poliziotti delle Volanti del Commissariato intervenuti sul posto, grazie anche alla visione delle telecamere presenti in zona, hanno ricostruito in breve tempo la dinamica ed identificato compiutamente i due aggressori.

Quanto posto in essere dai due preposti, oltre ad integrare una condotta penalmente rilevante, proprio per le modalità ed il contesto, ha destato particolare allarme sociale e ciò ha legittimato l’adozione del D.Ac.Ur., innovato di recente proprio per contenere gli episodi di “movida violenta”.