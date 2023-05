Forte vento e pioggia, in queste ore, stanno sferzando Reggio Calabria. Inevitabili i disagi per la popolazione. Le condizioni hanno letteralmente cancellato la recinzione dei lavori in corso a Piazza de Nava. La struttura di contenimento si è adagiata sulla carreggiata, rendendo la situazione non ideale dal punto di vista della sicurezza.

Foto tratte da Facebook