Maltempo Reggio Calabria, il Comune: “Non uscite di casa”. Le raccomandazioni

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria esprime sentimenti di profondo cordoglio per la scomparsa del cittadino reggino colpito da un albero sradicato a causa del forte vento in via San Giuseppe.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a non uscire di casa e a limitare al massimo gli spostamenti, se non per impellenti esigenze, facendo massima attenzione ed attenendosi in maniera scrupolosa, anche oltre le indicazioni riferite al messaggio di Allertamento di Livello Arancione, alle norme di massima cautela diffuse dalla Protezione Civile.