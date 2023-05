Maltempo a Reggio Calabria, gru pericolante a Gallina. Evacuate alcune abitazioni

In considerazione del permanere delle condizioni meteo avverse, dovute principalmente alle forti raffiche di vento che stanno interessando l’intero territorio comunale di Reggio Calabria, ed in seguito di una condizione di pericolo verificata dai tecnici comunali e causata da una gru danneggiata e quindi a rischio di crollo in via Miniera in località Gallina, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha disposto, con ordinanza in corso di pubblicazione, l’evacuazione in via temporanea di tutte le abitazioni site alla via Miniera civico n. 1A e n. 1B del complesso residenziale “Le Terrazze”; via Miniera civici nn. 5, 7 e 9; via Miniera civici n. 150 A, B, C, D ed E; via Ravagnese Gallina II tratto, civico n. 255.

L’ordine di evacuazione è da intendersi rivolto a chiunque, a qualunque titolo, occupi gli stabili indicati, e dispone inoltre l’immediata chiusura al traffico veicolare e pedonale della via Miniera e della via Ravagnese II tratto di Gallina.

L’ordinanza rimarrà in vigore fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza della gru pericolante.