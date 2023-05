Un uomo è morto a Reggio Calabria per il maltempo dopo essere stato travolto da un grande albero caduto in via San Giuseppe zona Sbarre Inferiori per le forti raffiche di vento che in città hanno superato la velocità di 100 km orari.

La vittima è Giovanni Pellicanò, noto avvocato di 57 anni. L’uomo sarebbe stato colpito dall’albero mentre stava passeggiando con i propri cani e sarebbe morto sul colpo.