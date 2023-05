Maltempo a Reggio Calabria: albero cade, c’è un morto (VIDEO)

Tragedia a Reggio Calabria nella mattinata di sabato mattina. Un albero è caduto a causa del forte maltempo che sta interessando la città ed è finito. L’uomo che si trovava all’interno dell’autovettura ha perso la vita.

La tragedia ha avuto luogo nella zona Sud della città, nella zona di Via Sbarre Inferiori.

Si tratta solo di uno degli episodi di caduta alberi verificatisi in città, in ore in cui il maltempo continua a farsi sentire con pioggia che cade incessante e forti raffiche di vento.

Di seguito il video della zona dell’accaduto diffuso da Reggio Tv.

Aggiornamento: Contrariamente alle prime versioni emerse la vittima non era in auto, ma era in piedi assieme ai suoi cani quando l’arbusto lo ha colpito.