Locride e Grecia, radici comuni e proiezioni future, nell’incontro tra il presidente del Gal Terre Locridee Francesco Macrì e l’ambasciatrice greca Eleni Sourani

Il presidente del Gal Terre Locridee, Francesco Macrì, ha incontrato, a Roma, nei giorni scorsi, l’ambasciatrice di Grecia, S.E. Eleni Sourani. Nelle sale dell’Ambasciata greca, ai Parioli, il presidente Macrì e l’ambasciatrice Sourani hanno dialogato sugli antichi legami tra la Grecia e la Calabria e su possibili collaborazioni future.

Un incontro cordiale e costruttivo, naturale proseguimento dell’evento “Levantina”, svoltosi agli inizi di maggio, grazie a Gal Terre Locridee, su ideazione di Myth Euromed, che ha portato nella Locride rappresentanti dell’ambasciata greca e autorevoli giornalisti dell’area mediterranea, aprendo a nuovi progetti tra luoghi “gemelli”.

Il presidente del Gal Terre Locridee ha omaggiato l’ambasciatrice con un pinax che riproduce la dea Persefone, opera di Alberto Trifoglio.

L’incontro si è concluso con un pranzo a cui erano presenti anche Panagiotis Zografos, marito dell’ambasciatrice, già ambasciatore della Grecia in Spagna e in Germania, Despina Koukoulopoulou, ministro plenipotenziario, vice capo missione Ambasciata di Grecia, e Patrizio Nissirio, giornalista e scrittore, responsabile di ANSAMed, servizio dell’ANSA sul Mediterraneo. Despina Koukoulopoulou e Patrizio Nassirio sono stati nella Locride per “Levantina”.

«Abbiamo parlato di Grecia e Magna Grecia, ma pure di scenari economici possibili tra le due sponde, avendo come punto di riferimento geografico e culturale l’area mediterranea – ha detto il presidente Macrì – Le prospettive di sviluppo sinergico, tra i due territori, sono reali, significative, dobbiamo perciò lavorare in questo senso».

L’ambasciatrice Sourani, in autunno, sarà in Calabria: visiterà Reggio Calabria, Bova e Locri.