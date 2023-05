“La Giornata della Legalità” L’IC “Radice – Alighieri” e la Fondazione “Girolamo Tripodi”, il 25 maggio ricorderanno Bruno Ielo a sei anni dal barbaro omicidio

In occasione della giornata della legalità, anche quest’anno, l’Istituto Comprensivo “Radice – Alighieri” e la Fondazione “Girolamo Tripodi” vogliono ricordare la figura di Bruno Ielo, ex Direttore dei servizi amministrativi della scuola catonese, barbaramente ucciso, la sera del 25 maggio di sei anni fa, per essersi opposto, con coraggio e “schiena dritta”, alle minacce e alle estorsioni della ‘ndrangheta.

L’evento si svolgerà il 25 maggio c.a. alle ore 16,30 presso la sala News Room della scuola secondaria di I grado sita in via Figurella n. 27 a Catona e vedrà la partecipazione della Dirigente scolastica, Simona Sapone che introdurrà i lavori; del Presidente della “Fondazione Girolamo Tripodi”, Michelangelo Tripodi; del giudice del Tribunale per i minori, Paolo Ramondino; del Presidente della Commissione Toponomastica, Domenico Cappellano; della rappresentante del coordinamento provinciale dell’associazione Libera Rachele Bellomi e della figlia di Bruno Ielo, Daniela Ielo.

Nel corso della manifestazione saranno premiati gli alunni della scuola secondaria di Io grado che hanno partecipato alla II edizione del concorso “In memoria di Bruno Ielo”. Gli allievi si sono cimentati in tre distinti lavori riguardanti la tematica della legalità: le prime classi hanno realizzato un elaborato grafico, le seconde un saggio breve e, infine, le terze un cortometraggio che rappresenti la legalità.

Con la manifestazione del 25 maggio, l’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri di Catona (RC) e la Fondazione Girolamo Tripodi, vogliono chiaramente affermare che il sacrificio di Bruno Ielo non è avvenuto invano e che il suo fulgido esempio non deve essere dimenticato.

In tal senso, il ruolo della scuola è fondamentale per far crescere la coscienza civile a partire dalle nuove generazioni ed a presidio dei valori della legalità che sono alla base della nostra società.