In 7mila da Biagio Antonacci. Grande festa ieri sera al PalaCalafiore di Reggio Calabria

Settemila cuori che battevano all’unisono per Biagio Antonacci. Il PalaCalafiore di Reggio Calabria ha regalato ieri sera l’immagine perfetta per segnare il ritorno ai grandi concerti nella nostra regione, dopo le limitazioni dovute alla pandemia. “Ci siamo mancati?” si è chiesto e ha chiesto il cantautore milanese ai tantissimi arrivati da ogni parte della Calabria e anche dalla vicina Sicilia per assistere alla serata tanto attesa, unica tappa regionale del tour “Palco centrale”. In scaletta più di una trentina di brani, tutti i maggiori successi di Antonacci a partire da “Convivendo” con cui ha aperto la serata: non sono poi mancate, tra le altre, “Se fosse per sempre”, “Quanto tempo e ancora”, “Il cielo ha una porta sola”, “Non so più a chi credere”, “Non è mai stato subito”, “Non ci facciamo compagnia”, “Vivimi”, “Se è vero che ci sei”, “Tra te e il mare”, “Mi fai stare bene”, “Pazzo di lei”, “Sognami”, “Non vivo più senza te”, “Liberatemi”, “Iris”, “Se io se lei”.

L’evento, prodotto da F&P Group, è stato realizzato per la parte calabrese dalla Ticket Service Calabria, grazie alla collaborazione dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria che ha permesso che il concerto si svolgesse nel migliore dei modi. Dall’organizzazione hanno infatti fatto sapere che, dopo la parentesi estiva, ci saranno importanti ritorni nella struttura reggina e il PalaCalafiore vivrà nuovamente grandi appuntamenti con la musica dal vivo.

La pausa estiva riguarderà del resto solo gli spazi indoor: nelle prossime settimane infatti la Ticket Service Calabria sarà alle prese con tantissimi eventi che coloreranno l’estate in tutta la regione, a partire dalla rassegna che si terrà all’Anfiteatro di Acri (Cs) con i concerti di Modà, Piero Pelù, Fabri Fibra e Gigi D’Alessio, passando per il Teatro dei Ruderi di Cirella, a Diamante (Cs) con gli spettacoli di Giorgio Panariello e Marco Masini, e Madame, il Krimisound a Cirò Marina (Kr) dove ci saranno Francesco Renga e Nek insieme, e ancora con il Festival di CatonaTeatro a Reggio Calabria dove ci sarà il concerto di Fiorella Mannoia e Danilo Rea. Senza dimenticare la programmazione del Roccella Summer Festival che si terrà come di consueto al Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc): sul palco saliranno gli Articolo 31, Emis Killa, Panariello e Masini, Tananai, Gigi D’Alessio, Fiorella Mannoia e Danilo Rea, Nek e Renga, Piero Pelù, i Pink Floyd Legend che omaggeranno i 50 anni dall’uscita dell’album “The dark side of the moon”.