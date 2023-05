Il sindaco f.f Versace a confronto con la delegazione trattante dei dipendenti della Città Metropolitana

Il Sindaco facente funzioni Carmelo Versace ha incontrato questa mattina a Palazzo Alvaro le rappresentanze sindacali dei lavoratori dipendenti della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Insieme al sindaco ed ai rappresentanti delle organizzazione sindacali Cgil, Cisl, Uil e Csa Ral, era presente la Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Sviluppo Economico e Risorse Umane, Giuseppina Attanasio che ha successivamente condotto i lavori dell’incontro.

Nel corso della riunione, proficua e cordiale, Versace ha augurato buon lavoro alla delegazione trattante. La riunione è stata anche l’occasione per condividere, seppur in maniera sintetica, gli obiettivi dell’Ente in termini di organizzazione del proprio personale, anche per ciò che riguarda l’ipotesi di stabilizzazione dei dipendenti assunti su progetti specifici del Pnrr, in linea con le novità normative nazionali, gli aspetti legati alla mobilità dei dipendenti, le modalità di lavoro in smart working ed altre questioni organizzative.

Il sindaco facente funzioni ha ringraziato i rappresentanti sindacali per il senso di responsabilità con il quale hanno sempre affrontato tutte le questioni di carattere organizzativo che riguardano il settore del personale. “I dipendenti della Città Metropolitana – ha dichiarato Versace a margine della riunione – sono il vero e proprio motore della macchina organizzativa dell’Ente. La proficua gestione delle sfide programmatiche che ci attendono sono passa necessariamente attraverso una corretta organizzazione della pianta organica e delle modalità di lavoro dei dipendenti, dalle posizioni apicali fino alle aree più periferiche, ugualmente determinanti per una efficace gestione amministrativa”.