Gioia nella pallanuoto per Reggio Calabria, l’Italica Sport ha vinto il campionato di Promozione

Reggio Calabria si prepara a ritrovare la Serie C nella pallanuoto. Lo fa con l’Italica Sport. La società ha vissuto un sabato pomeriggio di grande gioia, festeggiando la vittoria del campionato di Promozione nella piscina di casa. A Parco Caserta gli uomini di Giacomo Mannino hanno battuto lo Sporting Club Messina 10-5. Una vittoria liberatoria, considerato che dopo un dominio assoluto nel girone d’andata si erano un po’ complicati la vita con qualche sconfitta inattesa.

La sofferenza ha però reso il successo finale ancora più bello. L’acuto decisivo è stato salutato da una buona cornice di pubblico, che ha sostenuto per tutta la partita gli atleti reggini.L’Italica Sport si è imposta nel girone di Promozione della Fin Sicilia. Grande, ovviamente, la soddisfazione per la società e anche per il tecnico della squadra.

“Sono felice – ha detto Mannino – per i ragazzi che hanno visto i frutti del lavoro svolto in allenamento. Non è mai facile vincere, in qualunque categoria si giochi”.

Traguardi come la vittoria di un campionato sono frutto di una serie di componenti che mettono tutti nelle condizioni di operare al meglio. La società reggina, fresca di promozione in Serie C, vanta strutture importanti e punta molto sulla crescita dei giovani.

Ragazzi che, in molti casi, fanno già parte della prima squadra e che nella prossima stagione si misureranno in una categoria dal livello più alto. “Adattarci – ha ammesso l’allenatore – non sarà facile. Dovremo impegnarci di più. Dopo la gioia della promozione, dovremo pensare alla vittoria di questo campionato come uno step funzionale alla nostra crescita. Tanti dei miei giocatori hanno necessità di migliorare soprattutto a livello fisico e muscolare, ma la giovane età è dalla loro parte”.

Per pensare al futuro, però, ci sarà tempo. Adesso è il momento di godersi la vittoria. “Ringrazio i ragazzi – ha dichiarato Mannino – per la disponibilità che mi hanno dato, tutto il mio staff e la società. Speriamo che questo salto di categoria ci porti nuovi stimoli”.

Parole d’elogio per i risultati conseguiti li ha espressi anche il presidente di Italica Sport Marco Francesco Polimeni. “La vittoria del campionato – ha detto – è il premio che i nostri atleti meritavano. La società lavora prevalentemente per fare crescere i giovani e fa piacere che questo possa avvenire anche con dei successi importanti dal punto di vista sportivo. Un ringraziamento va al dirigente Rossi, al tecnico Mannino e a tutta la squadra”.