David Di Donatello: tra i vincitori c’è anche un po’ di Reggio Calabria

C’è un po’ di Reggio Calabria che si prende un premio ai David Di Donatello, i premi Oscar italiani del cinema. Il riconoscimento alla migliore canzone originale è andato al brano “Proiettili” per il film “Ti mangio il cuore”. La vittoria è andata ad Elodie, Joan Thiele ed al reggino Emanuele Triglia. Al prodotto musicale ha collaborato anche Elisa.ù

Emanuele suona da quando ha dieci anni, età in cui gli venne regalata la sua prima pianola. Ha suonato tutti gli strumenti ed oggi si dedica prevalentemente al basso. Di “Proiettili” ne aveva parlato in una recente intervista rilasciata a KosmoMagazine. “E’ stato elettrizzante – aveva dichiarato – per me creare un “vestito nuovo” al brano, soprattutto considerando che in seguito sarebbe stata la colonna sonora del film. Dopo essere tornato a Roma nel mio studio, ho avuto il piacere di registrare tutti i violini insieme a Giulia Gentile. Che bello assistere alla nascita di tutto questo! Ciò che rende ancora più significativo questo momento è il fatto che, molto probabilmente, è la prima volta che mi ritrovo a lavorare solo con donne. Spero vivamente che in futuro, situazioni come questa diventino molto più comuni all’interno della scena musicale italiana”.

Emanuele è nato nel 1992 proprio a Reggio Calabria. In città ci è rimasto fino alla maturità, laureandosi poi a Roma al Saint Louis College of music. Il David Di Donatello è stato il riconoscimento ad una carriera da musicista come bassista e producer che lo ha già consacrato come un artista completo e particolarmente apprezzato.