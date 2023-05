Crotone: tragico incidente sulla Ss 106: tre morti ed un ferito, tutti di Reggio Calabria. I nomi

Drammatico incidente stradale che ha causato la morte di tre persone e lasciato un altro individuo in condizioni gravissime. La tragedia si è consumata intorno alle 15:00 nella contrada Poggio Pudano, lungo la SS106, nella zona sud di Crotone.

L’incidente ha coinvolto un pick-up che, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo uscendo dalla strada e precipitando in un fossato alto tra i 7 e gli 8 metri. Tre persone hanno perso immediatamente la vita a causa dell’incidente: Domenico Battaglia, nato nel 1950, e Santo Marcianò, coetaneo di Battaglia. Un terzo individuo, Antonio Carriago, di 29 anni, è stato estratto inizialmente vivo dal veicolo, ma è deceduto poco dopo essere stato trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio a causa delle gravi lesioni riportate.

Un quarto passeggero si trova attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione del nosocomio crotonese, le cui condizioni sono definite serie. I quattro occupanti del veicolo erano cacciatori provenienti dalla provincia di Reggio Calabria e stavano facendo ritorno dopo aver partecipato a una competizione di caccia a Cirò.

Al momento, le dinamiche esatte dell’incidente sono oggetto di un’indagine condotta dalla Polizia di Stato, che cercherà di ricostruire l’accaduto.