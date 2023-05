Appuntamento con la Rosa del Pozzo Edizioni al Castello Aragonese di Reggio Calabria

In occasione del “Maggio dei Libri 2023” La Rosa del Pozzo Edizioni sarà presente al Castello Aragonese di Reggio Calabria per l’incontro con gli autori di “Étiennette Liberi Pensieri”. I giovani artisti Salvatore Cucinotta (poeta e scrittore) e Gianni Vittorio (fotografo) sono candidati con il loro libro al Premio Strega Poesia 2023. L’incontro si terrà venerdì 5 Maggio 2023 alle 17.30.

Un grande risultato nato dal connubio tra poesia e fotografia.

“Il libro di Salvatore Cucinotta e Gianni Vittorio, il primo poeta o libero pensatore e l’altro fotografo, è un connubio piacevole fra parole ed immagini. Le poesie si amalgamano splendidamente alle foto in bianco e nero che esaltano l’essenza stessa delle parole…” (Sebastiano Impalà).

Parole ed immagini si uniscono quindi per creare una straordinaria opera che ripercorre emozioni e pensieri nei fotogrammi dei primi 40 anni degli autori e nella dedicata speciale di una donna che dà appunto il titolo al libro.

Durante l’incontro saranno presenti il dott. Antonino Santisi, editore, e il dott. Elio Stellitano, medico e scrittore (Circolo Rhegium Julii).