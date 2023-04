Triduo Pasquale, le celebrazioni nella Cattedrale di Reggio Calabria

Il Triduo pasquale sarà vissuto dai fedeli reggini in Cattedrale a partire dal 6 aprile, Giovedì Santo. Al mattino, alle 9.30, l’arcivescovo di Reggio Calabria – Bova, monsignor Fortunato Morrone presiederà la Messa del Crisma alla presenza di tutto il clero diocesano.

Per l’occasione sarà consacrato l’olio degli ulivi del Giardino della Memoria di Capaci che verrà utilizzato per amministrare i sacramenti durante l’anno liturgico. Nel pomeriggio, alle 18, l’arcivescovo presiederà la solennità della Messa in Coena Domini durante la quale verrà fatta memoria dell’istituzione dell’Eucarestia e si terrà il rito della Lavanda dei piedi.

Il giorno dopo, il 7 aprile, Venerdì Santo, alle 17 sarà celebrata l’Azione liturgica in Passione Domini, sempre presieduta dall’arcivescovo. Alle 20 dello stesso giorno i fedeli vivranno la Via Crucis cittadina, con partenza dalla Cattedrale, per poi snodarsi lungo la via Cattolica dei Greci, il corso Garibaldi e, infine, piazza Duomo.

La Veglia pasquale in Cattedrale, presieduta dal presule pitagorico, avrà inizio sabato 8 aprile alle 22.30. Il giorno successivo, Domenica di Pasqua presiederà, sempre nella Basilica Cattedrale, la Santa Messa alle ore 11.