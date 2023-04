Torna la manifestazione ecologico-sportiva Corrireggio

Nell’attesa, il Team Corrireggio ritiene opportuno fare alcune anticipazioni riguardanti esclusivamente la corsa podistica del 25 aprile. In particolare, resta confermato il “perimetro di gara” adottato lo scorso anno, che ha riscosso molto gradimento, con arrivo finale, sia per la gara competitiva sia per quella non competitiva, nel Piazzale Waterfront (Arena Lido). L’unica novità riguarda la riduzione di un giro per il percorso della gara podistica competitiva, con gli atleti che dovranno coprire una distanza complessiva di 9,5 Km al posto dei 13,5 della scorse edizioni. Ciò darà la possibilità di partecipazione sia di atleti più giovani, altrimenti esclusi (dal regolamento Fidal), dalle gare oltre i dieci chilometri, sia da atleti più in debito di forma a causa dell’età avanzante o del rallentamento degli allenamenti nel periodo della pandemia. Probabilmente, doversi misurare solo una volta con la rampa (per alcuni “taglia gambe”) di Rada dei Giunchi, se dovesse ridurre la selettività della gara ne assicurerà più partecipazione, competizione, velocità e spettacolarità.

La corsa a passo libero non competitiva si svolgerà invece lungo il percorso di 4,5 Km esattamente uguale, in tutto e per tutto, a quello della scorsa edizione. Altra notizia che il Team Corrireggio anticipa è quella che, a partire da oggi giovedì 13 aprile, sono aperte le iscrizioni online che si effettueranno nel seguente modo: i tesserati FIDAL, attraverso la procedura online sul sito www.fidal.it alla pagina dei servizi online entro e non oltre le ore 24.00 del 23 Aprile 2023, per i possessori di Runcard e per le società EPS, le cui iscrizioni dovranno essere effettuate dal Presidente, può avvenire tramite e-mail all’indirizzo cr.calabria@fidal.it entro e non oltre le ore 24.00 del 23 Aprile 2023.

Le iscrizioni per la corsa non competitiva si potranno effettuare on-line sul sito http://corrireggio.posytron.com/ compilando il modulo di pre-iscrizione. Stampando e presentando l’attestato di pre-iscrizione entro e non oltre le ore 10.00 del 25 aprile 2023 presso i banchetti delle iscrizioni al raduno sul Lungomare “I. Falcomatà” e pagando la quota di iscrizione, si potrà ritirare il pettorale e la brochure informativa contenente il regolamento e il pacco-gara.

Ci si potrà iscrivere anche recandosi dal 19 al 24 aprile 2023 presso l’Urban Center in Via T. Campanella n. 39 (angolo Via Ottimati) dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20, e al raduno in Piazza Indipendenza il 25 Aprile 2023 dalle ore 8.30 alle ore 10.00. Il limite improrogabile per le iscrizioni resta fissato per le ore 10.00 dello stesso 25 Aprile 2023 al raduno.

Agli iscritti verrà consegnato un pacco contenente: il pettorale con il numero di gara, una brochure informativa contenente il regolamento, la maglietta di Corrireggio, un adesivo e altri omaggi.

La quota di iscrizione alla corsa non competitiva è di 5 euro per gli adulti e 3 euro per i ragazzi fino a tredici