Reggio Calabria – Scomparsa fratello Giusi Princi, il cordoglio di De Nisi

Il consigliere regionale manifesta sentimenti di sincera vicinanza alla vicepresidente della giunta regionale Giusi Princi.

«La scomparsa di un familiare non toglie definitivamente chi amiamo».

Si affida a queste parole il consigliere regionale Francesco De Nisi per manifestare sentimenti di sincera vicinanza alla vicepresidente della giunta regionale Giusi Princi per l’improvvisa e prematura morte del fratello.

De Nisi, inoltre, nell’estendere il cordoglio alle famiglie Princi – Cannizzaro, sottolinea come «le persone che si amano non se ne vanno, camminano accanto a noi ogni giorno, sempre vicine».