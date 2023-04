Reggio Calabria – Sarica nuovo coordinatore del territorio per la Società italiana riproduzione umana

Grazia Candido – Eletto coordinatore del territorio all’interno del Gruppo Speciale SIRU (Società italiana riproduzione umana) il dottore Francesco Sarica.

Un altro importante riconoscimento per lo stimato medico reggino al quale sono riconosciute distinte capacità professionali, una conclamata esperienza specialistica sul campo, sensibilità e una profonda umanità mostrata come medico volontario in Malawi.

Alle spalle ha un percorso professionale ampio e prestigioso, per qualche tempo ha preso parte pure all’attività politica reggina dove lo si ricorda proficuamente impegnato ma questo incarico amministrativo non lo ha mai distolto dalla sua prima passione: la medicina per la quale ha affrontato molte tematiche delicate relative alla rete ospedaliera e ai servizi sanitari del territorio.

Oggi, consigliere nazionale dell’AGICO (associazione ginecologi consultoriali) e presidente della stessa società per la Regione Calabria, Responsabile del Centro di P.M.A. dell’ASP di Reggio, continua ad incidere con efficacia nell’attività avviata dalla Direzione sanitaria e per tantissime donne e coppie è un vero punto di riferimento.

“La condizione di infertilità è ancora oggi, un argomento tabù e con questo mio nuovo impegno, farò conoscere ai medici di famiglia, l’importanza della prevenzione per le coppie che hanno problematiche di sterilità ed infertilità – spiega il dottore -. E’ fondamentale che sia la donna che l’uomo si confronti apertamente con il medico affrontando l’eventuale problema perché avere un figlio oggi, non è scontato. Sensibilizzare la comunità a questo tipo di patologie, parlarne, può servire a superare vergogna, inadeguatezza, imbarazzo e quel senso di impotenza che incide spesso, fisicamente e psicologicamente, sull’individuo. Sul nostro territorio è già presente un centro efficiente a Scilla ma, a breve, sarà spostato a Bagnara Calabra in quanto lo stabile scillese è stato dichiarato inagibile. La medicina è andata avanti con possibilità d’azione nuove e molti problemi sono stati risolti tramite la diagnosi precoce: se prima, si pensava che la patologia potesse colpire solo la donna, oggi è stata riscontrata una altissima percentuale che riguarda l’uomo. Il 25, 26 e 27 Maggio, si svolgerà a Siracusa, il Congresso siculo-calabro della SIRU dove affronteremo l’accesso e le controversie nei percorsi diagnostici-terapeutici delle coppie infertili – conclude Sarica -. Una tre giorni importante per un’analisi approfondita delle criticità dei percorsi diagnostico-terapeutici che dovrebbero essere implementanti per migliorare i tempi e le procedure per un più rapido ingresso delle coppie nella rete per le cure dell’infertilità”.

Il noto specialista ci tiene a precisare che “questi eventi sono utili a tutte le figure professionali che, ogni giorno, lavorano con le coppie infertili per garantire la realizzazione del desiderio genitoriale” ma anche, spronano “le istituzioni ad impegnarsi per garantire non solo la tutela degli operatori e dei pazienti della medicina e della biologia della riproduzione ma la sicurezza delle pratiche cliniche e la loro umanizzazione”.