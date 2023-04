Reggio Calabria – Pronti a ridere con i comici di “Facce da Bronzi”

di Grazia Candido – Tante risate e comici provenienti da tutta Italia pronti a sbarcare in riva allo Stretto. E’ stata presentata questa mattina, nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, la nona edizione del festival nazionale del cabaret “Facce da Bronzi”, ideato e prodotto dall’associazione “Calabria dietro le quinte – APS” con la direzione artistica dell’autore di Zelig Alessio Tagliento, il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e cofinanziato dalla Regione Calabria nell’ambito dell’avviso “Eventi culturali 2021” Pac 2014-2020 – azione 6.8.3.

“Nonostante l’interruzione determinata dal Covid, siamo riusciti a far ripartire la macchina di Facce da Bronzi con il tour in Italia che ha visto le selezioni, lo scorso 20 Febbraio al teatro “Masini” di Faenza nell’ambito del Faenza cabaret dove sono stati selezionati i primi concorrenti finalisti e, successivamente, lo scorso 24 Marzo, la selezione a Milano – spiega il direttore organizzativo e presidente di Calabria dietro le quinte Peppe Mazzacuva -. Il 28 aprile, faremo la terza e ultima selezione al teatro “Grandinetti” di Lamezia Terme e poi, il gran finale, il 29 aprile al teatro “Cilea” dove si scontreranno a suon di sketch e battute, gli 8 finalisti selezionati. Ospite d’eccezione, il comico Alberto Farina direttamente da “Colorado” e i “Non ti regoli” che metteranno a dura prova il presentatore della serata Vincenzo Albano, rinomato comico di “Zelig”. Sarà premiato il miglior comico e quest’anno il riconoscimento è dedicato all’attore Gigi Proietti. Il festival è un prodotto calabrese che fa conoscere la forza della Calabria e ci permette di promuovere e valorizzare i nostri Bronzi di Riace”.

Anche quest’anno, sarà assegnato il premio come “Miglior testo” dedicato al compianto attore reggino Giacomo Battaglia e il premio “Un sorriso per l’Unicef” assegnato direttamente da una giuria formata da bambini che ribadisce la valenza sociale del festival del cabaret che vanta il patrocinio di Unicef Italia. Inoltre, è prevista una edizione “Summer” con laboratori, mostre al Castello Aragonese, incontri letterari e tanti altri eventi che valorizzeranno il territorio.

Entusiasta il consigliere delegato ai Grandi Eventi Nino Malara che si sofferma sul carattere nazionale della kermesse “un ritorno di immagine di notevole valore” che, “nel corso degli anni, ha dato tante soddisfazioni all’associazione Calabria dietro le quinte ma, soprattutto, al territorio locale. La nona edizione consolida un’attività rilevante che porta fuori la parte bella di Reggio e la professionalità di talenti nostrani”.

Collegato da Milano, il direttore artistico Alessio Tagliento “felice di far parte di un festival che ha tanta risonanza al Nord e ormai, è diventato un appuntamento fisso per i comici italiani e molti di questi, dopo la partecipazione a Facce da Bronzi, hanno calcato palcoscenici di noti programmi televisivi. Il festival del cabaret sta scalando la classifica dei premi nazionali di comicità e sta rosicchiando il terreno a famose kermesse”.



Per l’assessore comunale alla Cultura Irene Calabrò si “consolida questa sinergia con una realtà associativa importante e tutta l’Amministrazione partecipa e collabora con questo gruppo di lavoro composto da professionisti e cultori dell’arte. Le attività culturali promosse da Calabria dietro le quinte si svolgono all’interno dei siti della città, al teatro Cilea, alla Pinacoteca, alla Villa Comunale e questo consente alla comunità di vivere luoghi cittadini che vanno valorizzati costantemente”.

“Facce da Bronzi è una manifestazione che vanta successi in tutto il Belpaese e l’Amministrazione vive di riflesso perché è una realtà che porta in alto il nome di Reggio Calabria – conclude il sindaco f.f Paolo Brunetti -. E poi, oltre allo spettacolo, ci sprona a fare solidarietà con “Un sorriso per l’Unicef” che regalerà ai bambini bisognosi un aiuto concreto”.

Tutti i partecipanti al festival “Facce da Bronzi” oltre a vincere il premio artistico, avranno la possibilità di accedere direttamente alla finale dei due festival comici gemellati.

Fino al 7 aprile sono ancora aperte le iscrizioni per la terza selezione e per partecipare alla nona edizione del festival, è necessario iscriversi consultando il sito internet: www.festivalfaccedabronzi.it o la pagina facebook Calabria dietro le quinte.