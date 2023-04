Reggio Calabria – Presentazione del Concerto dell’Orchestra Giovanile di Fiati “Giuseppe Scerra” di Delianuova con il Gomalan Brass Quintet

Si terrà lunedì 24 aprile alle ore 12.00 nella Sala Biblioteca di Palazzo Alvaro della Città Metropolitana di Reggio Calabria la conferenza stampa di presentazione del Concerto dell’Orchestra Giovanile di Fiati “Giuseppe Scerra” di Delianuova con il Gomalan Brass Quintet, che si terrà al Teatro F. Cilea di Reggio Calabria martedì 25 aprile, alle ore 19:00, con ingresso libero e possibile offerta per l’Hospice “Via delle Stelle” di Reggio Calabria, per la presentazione in anteprima del CD registrato negli Studi “Luigi De Sena” dell’Associazione “N. Spadaro” di Delianuova.

Oltre ai dirigenti dell’Associazione “Nicola Spadaro” ed al Direttore dell’Orchestra Giovanile di Fiati “G. Scerra”, Maestro Gaetano Pisano, sarà presente il Maestro Stefano Ammannati (Tuba) dei Gomalan Brass Quintet. A fare gli onori di casa il Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana, Carmelo Versace, insieme ai Consiglieri Delegati, Filippo Quartuccio e Giuseppe Giordano. Saranno, inoltre, presenti, il Presidente dell’Hospice “Via delle Stelle”, Vincenzo Nociti, il Direttore del Conservatorio, Francesco Romano e rappresentanti del movimento bandistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria.