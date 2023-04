Nella notte, è divampato un incendio in un negozio di ottica di Reggio Calabria. L’attività, si tratta di “Vision Planet”, si trova in pieno centro, poco distante da Piazza del Popolo e precisamente all’incrocio tra via Cardinale Portanova e via Guido Miggiano. L’incendio, oltre ad aver danneggiato l’immobile, ha distrutto la merce e le importanti attrezzature ottiche.

Sono in corso le indagini della Polizia per stabilire l’origine delle fiamme