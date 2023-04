Reggio Calabria – Domenica prenderà il via il primo torneo di padel interregionale

Domenica prendera’ il via il primo torneo di padel interregionale, che, vista la numerosa presenza di giocatori sudamericani potrebbe definirsi internazionale.

Il Castiglia Padel Center e l’Hotel Apan ospiteranno questo primo grande evento che per la qualita’ dei partecipanti e delle strutture permettera’ al pubblico di assistere ad incontri di elevato contenuto tecnico con uno spettacolo mai visto fino ad ora a Reggio Calabria.

Il torneo si sviluppera’ nella giornata di domenica a partire dalle ore 9.00 e la finale e’ prevista per le ore19.30