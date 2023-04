Reggio Calabria – Disservizi idrici in alcune zone della città: le info

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria comunica che, a causa di un intervento manutentivo programmato nel serbatoio “Modena”, si verificheranno disservizi idrici nella giornata del 26 aprile 2023 nel comprensorio della V-Vl-Vll Circoscrizione, in particolare nella zona di Via La Boccetta, Sbarre, viale Europa, Via Pio Xl e Rione Ferrovieri.