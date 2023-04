Reggio Calabria – Catonateatro, Chilà: “Artisti di fama mondiale e sinergia con Accademia di Belle Arti”

di Grazia Candido – Si definisce “orgogliosamente calabrese dalla testa dura” il direttore artistico Lillo Chilà e, nel tempo, lo ha dimostrato con il suo festival “Catonateatro” che, quest’estate spegnerà, 38 candeline.

Tredici spettacoli di prosa, musica operistica e contemporanea, danza con artisti e compagnie di livello nazionale ed internazionale, sono pronti a calcare la scena del teatro “Alberto Neri” e catapultare gli spettatori in quel magico mondo dell’arte che coinvolge le menti e dona sollievo ai turbamenti delle anime.

“Si parte il 20 e 21 Luglio con “La cena” di Giuseppe Manfridi, progetto teatrale ambientato in una sala da pranzo dove è allestita una sontuosa tavola. Gli spettatori svolgeranno il ruolo di invitati ma non assaggeranno cibo né potranno mutare il corso degli avvenimenti – ci spiega Chilà -. E’ un’opera intensa il cui testo è stato scritto su sollecitazione di uno dei più importanti drammaturghi italiani contemporanei Manfridi, per la regia di Walter Manfré e viaggia su due filoni: emozione e tensione. All’evento potranno partecipare solo 27 persone e già le due date sono sold-out. Il 25 Luglio poi, avremo il ritmo e l’energia dei Black Blues Brothers, tra circo contemporaneo e commedia musicale: questa produzione mondiale farà rivivere al pubblico uno dei più grandi miti pop dei nostri tempi a colpi di piramidi umane, limbo col fuoco, salti acrobatici con la corda e nei cerchi. Chiuderemo il mese di Luglio, precisamente il 27, con “Il canto di Shakespeare”, un percorso tra i testi più belli e rappresentati del drammaturgo riproposti dalla bellissima Pamela Villoresi accompagnata dall’ensemble Musica Antiqua Latina diretta da Giordano Antonelli”.

Il numero uno di Catonateatro sottolinea la volontà della Polis Cultura di “portare in riva allo Stretto non solo artisti di fama internazionale ma anche, creare sinergie per valorizzare i talenti locali, tutte quelle professionalità che, quest’anno, faranno parte della stagione teatrale”.

“Abbiamo voluto inserire tre omaggi: uno all’indimenticabile soprano greco Maria Callas (il 19 agosto) ricordata dal soprano mondiale Jessica Pratt e dall’Orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal maestro Filippo Arlia, un’eccellenza della nostra Regione; il secondo, al maestro Enrico Caruso (il 23 agosto) con gli Italian Harmonists, sei solisti del Teatro alla Scala di Milano che ci condurranno nella vita del grande tenore e l’ultimo, ad Ettore Pensabene con “L’amorosa favola di Glauco a Scilla” per la regia di Walter Manfrè che chiuderà il 29 agosto la stagione teatrale – continua Chilà -. Per quest’opera, è stata coinvolta l’Accademia di Belle Arti per l’allestimento scenico, ideazione e realizzazione e poter collaborare con il direttore Pietro Sacchetti, i suoi docenti e, soprattutto, i suoi studenti, è stato costruttivo. Il professore Sacchetti è riuscito a creare un ambiente di lavoro sano e stimolante e con il suo team, abbiamo un confronto diretto che rispetta la sostenibilità delle scelte e dell’organizzazione”.

Ma prima di questo gran finale, da non perdere “Una noche” con il carismatico ballerino e corografo Sergio Bernal, una stella mondiale nel campo della danza (il 3 di Agosto) che offrirà al pubblico uno spettacolo in tutte le declinazioni spagnole della danza, dalle più tradizionali alle più sofisticatamente moderne, con momenti anche di balletto classico; il 5 Agosto, la scena è tutta della Nuova Orchestra Italiana fondata da Renzo Arbore che omaggerà la canzone napoletana; la passione e il desiderio della Carmen (il 7 Agosto) realizzata dal Balletto di Milano in due atti su musiche di Georges Bizet; il live show del musicista e compositore balcanico più celebre al mondo Goran Bregović affiancato dalla sua Wedding and Funeral Band (il 9 Agosto), un concerto tutto da vivere e ballare. L’11 agosto torna all’arena “Neri”, l’amatissimo Enrico Guarneri con la commedia “Non è vero ma ci credo”; il 13 Agosto il live con Fiorella Mannoia e Danilo Rea al pianoforte, un concerto unico che unisce voce e musica tra una moltitudine di candele che circonderanno gli artisti sul palco; il 17 Agosto “I vicerè”, un affresco stupefacente delle trasformazioni, degli inganni, degli equivoci con Pippo Pattavina.

“Noi ce l’abbiamo messa tutta proponendo al pubblico un cartellone artisticamente vario, mai visto sino ad ora e che rispecchia la grande coerenza e la qualità dei progetti proposti – conclude Chilà -. La nostra attività in questi anni non ha fatto altro che dare lustro al territorio: da CatonaTeatro sono passati le migliori compagnie e i più grandi artisti, nazionali e non. Quindi, l’augurio è di continuare a vedere e portare in riva allo Stretto il buon teatro e poter spegnere ancora tantissime altre candeline con il nostro affezionato pubblico”.