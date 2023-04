Reggio Calabria – Bassorilievo in ceramica di Dante donato all’Ic “Radice Alighieri” di Catona

“Il rapporto con le Associazioni presenti sul territorio cittadino è di fondamentale importanza per aprire la scuola al territorio”. Con queste parole, la Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Radice Alighieri” di Catona, Simona Sapone, ha voluto sottolineare i proficui scambi culturali con la sede reggina dell’Associazione “Amici di Fatima”, di cui, lo scorso anno, sono stati celebrati i quarant’anni dalla fondazione.

L’associazione, animata dall’assistenza spirituale di vari sacerdoti della Diocesi reggina susseguitesi negli anni, è attualmente guidata spiritualmente da Don Francesco Velonà e Don John Leula. Continua e lungimirante è stata ed è la sinergia soprattutto con le scuole del territorio in termini di attività e di coinvolgimento dei ragazzi e delle famiglie, con progetti miranti alla crescita umana e civile dei ragazzi, al fine di avviare e/o consolidare tra essi l’incontro e il dialogo tra culture diverse e la convivenza civile. In questo contesto, nel corso di un importante incontro, è stato donato alla scuola un bassorilievo in ceramica raffigurante il sommo poeta Dante Alighieri, realizzato dall’artista Alessandro di Nardo, rappresentante dell’associazione.