Sono stati segnalati in molte città FALSI volantini affissi sulle abitazioni e intestati al Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Vi invitano a lasciare le case per finti controlli di polizia, così da favorire i truffatori per entrare e rubare soldi e preziosi. È una truffa! Segnalate ed informate i vostri anziani mettendoli in guardia.

leggi i dettagli qui https://www.poliziadistato.it/…/2015643d626aca15e967926032