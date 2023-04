Processo “Mala sanitas” a Reggio Calabria – Condannati in appello tre medici del Gom

Una conferma, due condanne con pena ridotta, un’assoluzione e sei prescrizioni. Si è concluso così, in secondo grado, il processo “Mala sanitas” nato da un’inchiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria e condotta dalla guardia di finanza su ginecologi, anestesisti e ostetriche dell’ospedale Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio. Il processo riguardava diversi episodi di presunta malasanità.

La Corte d’appello ha riformato la sentenza emessa nel luglio 2019 dal Tribunale che aveva condannato 9 imputati con pene che andavano dai 2 anni e 3 mesi ai 6 anni e 2 mesi di reclusione. L’unica condanna confermata, a 2 anni e 3 mesi di reclusione, è quella dell’anestesista Luigi Grasso. In appello è stata, invece, ridotta la pena per l’ex primario del reparto di Ostetricia e ginecologia Pasquale Vadalà, condannato a 3 anni di carcere (4 anni e 9 mesi in primo grado) per aver manipolato la cartella clinica di una partoriente il cui neonato è deceduto dopo poche ore di vita a causa di una meningite fulminante e sepsi precoce. Per lo stesso reato è stato condannato a 2 anni e 4 mesi il ginecologo Alessandro Tripodi (4 anni e 8 mesi in primo grado). Nei suoi confronti, inoltre, è stata dichiarata la prescrizione per altri reati. Difeso dall’avvocato Giovanni De Stefano, invece, Alessandro Tripodi è stato assolto da un’altra accusa di falso. Accusa per la quale, con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, sono state assolte anche l’ostetrica Giuseppina Strati che in primo grado era stata condanna a 3 anni, difesa dall’avvocato Francesco Calabrese, e la ginecologa Daniela Manunzio. Per quest’ultima, condannata in primo grado a 6 anni e 2 mesi di reclusione, la Corte d’Appello ha dichiarato la prescrizione per tutti gli altri capi di imputazione. Sono stati prescritte, infine, le accuse nei confronti degli altri imputati: la neonatologa Maria Concetta Maio e i ginecologi Antonella Musella, Filippo Saccà, Massimo Sorace e Marcello Tripodi. Per quest’ultimo la prescrizione era stata già dichiarata dai giudici di primo grado. (Ansa)